Dopo un anno di stop torna al palaindoor di Ancona l'atletica indoor dedicata agli over 35. Primo evento in programma i campionati italiani master. Quattro giornate di gare, invece di tre, una sanificazione completà a metà del programma. Inoltre ciascun atleta ha potuto partecipare a un massimo di due gare, mentre sono state cancellate le prove multiple e le staffette oltre ai campionati di società indoor.

La Campania torna a casa con quattro ori, cinque argenti e tre bronzi. Tra gli uomini Mario Longo (Atletica Vis Nova) mette in pista ancora una volta la sua classe: 7”56 nei 60m SM55 per il velocista partenopeo, big a livello assoluto (fino al bronzo europeo con la 4x100 azzurra a Spalato nel 1990) e autore due anni fa del limite di categoria in 7”41. Nella categoria SM 35 coglie oro nei 3000 di marcia Vincenzo Verde (Enterprise Sport & Service) con il tempo di 14’22”95. Il napoletano Filippo Torre (Csal Florentia) nella categoria SM80 ottiene la doppia medaglia d’oro nei 60m (10”21) e nei 200m con il crono di 34”88.

Cinque gli argenti. L’irpino Antonio Caso (Arca Atletica Aversa) è secondo nella SM70 nei 60m (8”56) e nei 200m con il crono di 28”59. Il team Arca Atletica Aversa nella categoria SM75 con Sergio Linguiti si aggiudica anche la medaglia d’argento nel peso con un getto di 8,70. Nella categoria SM 75 ancora in evidenza il partenopeo Vittorio Cisternino che per i colori dell’Atletica Virgiliano consegue nei 60hs l'argento con il crono di 13”79. Il sannita Luigi Giannuzzi (Lib.Am.Atletica Leggera BN) tra i SM70 sale sul secondo gradino del podio nei 3000m di marcia con il tempo di 17’06”10. Il team Lib. Am. Atletica Leggera BN ottiene anche la doppia medaglia di bronzo nella categoria SM 65 con Giovanni De Bellis nei 60hs (12”39) e nel lungo con un balzo di 3,70.