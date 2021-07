Gli allenamenti ripresi alla piscina Scandone hanno consentito di provare gli ultimi schemi e definire la strategia da mettere in atto nella finale playoff. Dopo aver archiviato in semifinale la pratica Villa York (11-4 al Molosiglio e 13-12 a seguito dei tiri di rigore al Foro Italico), capitan Pasquale Turiello e compagni affronteranno domani (ore 15.30) la Rari Nantes Frosinone, capolista del girone 5.

«Dovremmo essere pazienti, perchè sarà una gara che si giocherà punto a punto», spiega alla vigilia il portiere classe 1989, ex Canottieri Napoli. Dal chiuso all’aperto nell’impianto di Latina, con temperature certamente proibitive, che non agevoleranno i duellanti nella sfida promozione. «La Rari Nantes Frosinone ha un'ottima difesa e non sarà facile fare gol, soprattutto da quando si sono trasferiti a Latina», ammette Turiello, biologo nutrizionista dai trascorsi giallorossi.

Ciociari reduci dalla doppia vittoria contro il Basilicata Nuoto 2000: 8-6 sabato 26 giugno e 7-12 mercoledì 30 giugno alla Simone Vitale. «I ragazzi li vedo sereni e mi fa piacere. Arrivati a questo punto, non bisogna avere ansia di giocare una bella pallanuoto e cercare di mostrare la miglior waterpolo possibile», suggerisce il numero uno dell’Ischia Marine Club, compagine isolana nel nome ma composta da elementi partenopei della terraferma: ex posillipini, ex acquachiarini, ex canottierini.

«Mister Paolo Iacovelli ci indirizza e ci consiglia l’approccio da adottare nelle varie fasi dell'incontro, ma soprattutto ci invita a restare calmi, in particolare al sottoscritto, che avverte una frenesia e una voglia speciale di disputare la finale playoff», conclude fiducioso Turiello. Scontro inedito, in quanto le due formazioni non si sono mai incrociate. Mercoledì 14 luglio return match a Fuorigrotta ed eventuale gara 3 nuovamente a Latina, come disposto dal sorteggio, non certo favorevole per i napoletani, che hanno chiuso il girone 6 a quota 22 punti, imbattuti nella regular season.