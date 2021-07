Il caldo infernale e l’orario infausto. Acqua bollente, come evidenziato dai duellanti già in fase di riscaldamento, e gara 1 finale playoff va alla Rari Nantes Frosinone. Nella piscina all’aperto di Latina i ragazzi di Francesco Perillo si aggiudicano il primo atto contro capitan Pasquale Turiello e compagni. Stessi colori (gialloblu), medesime ambizioni ma prevalgono al termine dei canonici 32 minuti di gioco Alessandro Mele e soci 9-5 (parziali di 2-1, 2-1, 3-2, 2-1).

L’ex canottierino Gianmarco Anello porta in vantaggio i napoletani, poi le espulsioni (discutibili) e le conclusioni poco precise dei pallanuotisti di Paolo Iacovelli spianano la strada ai ciociari, abili a costruire il doppio vantaggio con il centroboa Giorgio Ambrosini in superiorità numerica e l’attaccante Giovanni Barberini a 53” dalla fine del primo periodo. Sale in cattedra il portiere laziale Tommaso Brandoni: le sue parate risulteranno determinanti per l’esito del confronto.

Il centrovasca Luigi Mellacina segna il +2 (3-1) ma Carlo Simonetti accorcia il passivo (3-2). Prima dell’intervallo lungo il vicecapitano e universale Riccardo Proietti ristabilisce le distanze (4-2). Nel terzo tempo a condurre sempre la manovra la compagine pontina. Mele fissa il 5-2 in favore del club presieduto da Vincenzo Russo, mentre Dario D’Antonio non concretizza il rigore: il palo nega la gioia del gol al classe 1993. Sul ribaltamento di fronte Barberini colpisce con l’uomo in più (6-2). Reagisce l’Ischia Marine Club (6-3) con Antonio Vitullo (assente per squalifica in semifinale al Foro Italico). Segue il botta e risposta tra Alessandro Lucci e Mimmo Mattiello (7-4).

Le speranze di rimonta dei partenopei si infrangono in avvio di quarta frazione. Bastano 24” a Barberini per griffare l’8-4. Mollano la presa i napoletani (annullato il centroboa Giacomo Saviano) e incassano il 9-4 di Mele. Michele Gargiulo, autore del penalty decisivo contro Villa York, rende il passivo meno amaro (9-5). Occasione sprecata dall’Ischia, pronta a rimediare e a prendersi l’immediata rivincita mercoledì 14 luglio alla Scandone (ore 15).