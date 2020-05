L'aria pura sa di medaglie. Liberi tutti gli sportivi di vertice napoletani che hanno lasciato i cortili, i salotti, i balconi ed i giardini di casa per ricominciare a correre ed a preparare almeno un po' di fondo atletico. Vale per Luca Curatoli. Il bronzo mondiale nella sciabola di Budapest 2019 ha lasciato il salotto e le lezioni virtuali con il suo tecnico Leonardo Caserta per correre al Virgiliano: «Al momento di scherma non se ne parla - dice l'azzurro - con il mio tecnico ci sentiamo sempre per fare lezioni di tecnica in video ma la sciabola in mano è ancora presto per prenderla. Tutte le palestre sono chiuse e aspettiamo delle direttive». Stessa situazione per lo spadista Valerio Cuomo, ancora a casa e nel suo giardino di casa con le lezioni di papà-commissario tecnico Sandro. Ha guadagnato il lago di Sabaudia Marco di Costanzo. Per ora, per il napoletano bronzo ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016 nel due senza, uscite in singolo. Anche in acqua il distanziamento sociale non permette la formazione di equipaggi ed un post su Instagram che dice tanto: «Tornare in barca stamattina é stata un po una liberazione, spero che al più presto ognuno di noi possa tornare a fare quello che ama di più». Irma Testa, la pugile di Torre Annunziata campionessa europea nel 2019 e prima pugile italiana a disputare una Olimpiade, ha ritrovato la palestra di casa. «L'hanno aperta solo per me in quanto atleta di interesse olimpico. Ho lasciato casa dove mi allenavo per ritrovare la mia palestra». Mario Sanzullo, il nuotatore napoletano già qualificato nel fondo per le Olimpiadi di Tokyo, unitamente agli altri atleti allenati da Lello Avagnano, Domenico Avagnano e Stefania Pirozzi non si stanno ancora allenando in piscina, ma a casa. Si aspetta che ci sia più chiarezza sulle linee guida da adottare e cosa più importante la disponibilità di impianti che dovranno essere aperti. Per la lunghista salernitana Darya Derkach foto su Instagram della spiaggia di Formia ritrovata e post che spiega: «Finalmente. Correre 1h non è mai stato così piacevole da domani in pista»". Anche i campioni del mondo della staffetta 4x400 juniores Alessandro Sibilio e Andrea Romani hanno lasciato casa per correre sul lungomare negli orari imposti dalla Regione. Per loro "passeggiata" anche in una clinica privata dove i tamponi (sierologici) del test sono risultati negativi. Ai box di casa anche i judoca Christian ed Enrico Parlati. © RIPRODUZIONE RISERVATA