Fare muro contro il Coronavirus. A situazioni straordinarie si risponde con misure eccezionali. Il Consiglio Federale della Fipav ha deciso la fine della stagione agonistica 2019/2020. Non saranno proclamati vincitori, non verranno decretate promozioni e retrocessioni sul parquet, congelati i campionati nazionali, regionali, territoriali e giovanili. Impensabile proseguire in concomitanza con l’immane emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, che oramai sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Prevalgono buon senso e ragionevolezza: atto di responsabilità senza precedenti, che ha considerato prioritaria la salute di tutti.



Gioca di squadra il volley campano. «Il termine emergenza non aveva mai assunto un concetto tanto terrificante. Ogni giorno centinaia di persone perdono la vita a causa di questo virus, che, nonostante ferree restrizioni a cui noi tutti ci stiamo sottoponendo, continua a diffondersi seppur con minor velocità e ferocia. Negli ultimi giorni stiamo assistendo a quella che gli esperti hanno definito l’inizio della discesa della curva dei contagi: un momento piuttosto delicato, che richiederà ancor più attenzione, rigore e sacrifici», spiega fiducioso Guido Pasciari, commissario straordinario del comitato regionale Fipav Campania.



Misure necessarie. «Adesso nessuno può permettersi errori, lasciandosi andare a facili entusiasmi e pertanto la Federazione ha deciso di chiudere qui questa stagione, annullando di fatto ogni verdetto. Non ci saranno promozioni, non ci saranno retrocessioni a tutti i livelli, perché con quasi tre mesi pieni ancora da disputare, sarebbe stato alquanto antisportivo provare a stilare classifiche ed emettere sentenze sportive», prosegue Pasciari.



Interventi. «Il comitato regionale, sia da un punto di vista amministrativo che organizzativo, riconoscerà questo stop anticipato ad ognuna delle società affiliate in base alla propria situazione, per comporre in seguito gli organici dei vari campionati».



Si punta decisamente al futuro. La Federazione Italiana Pallavolo ha scelto di concentrare ogni sforzo organizzativo, logistico ed economico verso la prossima stagione. Nel mentre assistenza a distanza in modalità smart working.



Avvenire. «Il Consiglio Federale sta vagliando una serie di iniziative, tese ad agevolare le associazioni, per dare nuovo impulso ad un movimento che non si può e deve fermare. Stiamo vivendo un momento storico che sarà raccontato e discusso come pochi. Come una guerra, stavolta contro un nemico invisibile, che possiamo vincere solo ed esclusivamente con la responsabilità, anteponendo la salute a qualsiasi altro ragionamento», afferma il commissario straordinario, che evidenzia un aspetto fondamentale. «Facciamo un passo indietro, restando distanti, pronti a correre presto per riavvicinarci».



Iniziativa. Il comitato regionale Fipav, dopo aver provveduto ad un'attenta analisi degli estratti conto delle società campane, procederà con i versamenti di quanto dovuto alle stesse. Le società riceveranno una lettera, nella quale verrà comunicato il saldo delle spettanze, in ragione dei contributi già versati per le gare che non si sono disputate a causa dell'emergenza Covid-19». Un primo passo ma che non sarà l'unico.



Proposte. Dalla prossima settimana i presidenti delle società partecipanti ai campionati regionali di serie C e D verranno invitati a partecipare ad una conference call, nella quale si discuterà il modus operandi dei prossimi mesi e della prossima stagione. “Confronto utile per mettere in campo quanto nelle nostre possibilità. Si tenta di non farci trovare impreparati nell'organizzare la stagione che verrà, con la speranza che la pallavolo possa lasciare le case e ritornare nelle palestre nel più breve tempo possibile», conclude Pasciari.



Schiacciata vincente sul Coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA