Federazione equestre Campania, in aprile all'ex Tabacchificio di Capaccio-Paestum

Fervono i lavori della Fise Campania per la realizzazione di un importante evento che si svolgerà a Capaccio-Paestum nel complesso espositivo NEXT dal 14 al 16 aprile. Presso l'ex Tabacchificio, imponente complesso di archeologia industriale, oggi restaurato e di proprietà del Comune, si svolgeranno attività di pubblico interesse, eventi, manifestazioni fieristiche, mostre d'arte e convegni. Tra le tante iniziative in programma quella denominata “Open Outdoor Experiences” vedrà la partecipazione di numerose associazioni sportive la cui attività si svolge prevalentemente all'aria aperta (ciclismo, tiro con l'arco, arrampicata, kayak, trekking, equitazione) sono solo alcune che hanno dato già la loro adesione.

La Fise Campania grazie al suo presidente Vincenzo Montrone sarà presente con una serie di iniziative, tra queste, nell'area denominata “Outdoor village-villaggio sport equestri” i bambini potranno effettuare il battesimo della sella provando l'emozione di salire in groppa ad un pony accompagnati da istruttori qualificati. Verranno fornite informazioni su cosa mangia il cavallo, come si accudisce, quanti tipi di cavalli esistono e tante altre notizie che arricchiranno e stimoleranno le conoscenze dei piccoli futuri cavalieri. Infine sono stati programmati una serie di incontri-convegni su aree tematiche: 1) storico culturale; 2) ippoterapia e benessere; 3) veterinaria.