Quattro giovani napoletani convocati per tornei internazionali

Un importante risultato per il comitato Fise Campania e il suo presidente Vincenzo Montrone per la crescita tecnica dei suoi atleti dopo la recente convocazione a rappresentare l'Italia allo CSIO internazionale di Gorla dei children Giovanni Votino e Domenico Citro e dalla riconferma di altri due atleti campani, Gustavo Spera e Vincenzo Maietta, convocati a rappresentare l'Italia nello CSIO che si svolgerà dal 3 al 7 maggio in Austria, a Lamprechtshausen. Gustavo Spera, allenato dal tecnico Fabrizio De Vivo, affronterà l'importante competizione montando il suo Kastaar de Lubry, cavallo belga di 13 anni , mentre Vincenzo Maietta sarà in sella a Diant V, cavallo olandese di 15 anni.