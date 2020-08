Ottima la prestazione della children Yole Minopoli con il suo Enzo che ha portato a termine piazzandosi nei primi 20 nella Youth Future Under 18 del talent show jumping presso le Siepi di Cervia. Risultando prima tra i children. Queste prestazioni le sono valse la convocazione allo CSIO di Lamprechtshausen (Austria) che si svolgerà dal giorno 10 al 13 settembre 2020, inoltre in attesa di questa difficilissima trasferta la sua preparazione continuerà attraverso un nazionale che si terrà presso gli impianti di Borgo Hermada e i campionati italiani children assoluti in programma i primi di settembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA