Vela, Flavio Fabbrini e Matteo Maione podio sul Garda: argento e bronzo ai campionati di doppio

Terminati sul Garda Trentino i Campionati Giovanili delle classi veliche in Doppio 2023, terzo ed ultimo atto del circuito italiano della vela giovanile. Quattro giorni di regata , condizioni perfette per le classi 420, Hobie Cat 16 Spi, Hobie Dragoon, 29er, RS Feva e Nacra 15 in acqua con 320 barche complessive e 640 veliste e velisti da tutta Italia.

Una macchina organizzativa super collaudata con Circolo Vela Arco, Circolo Vela Torbole, Circolo Surf Torbole, Lega Navale Italiana di Riva del Garda e Fraglia Vela Riva, riuniti nel consorzio Garda Trentino Vela ed una giornata finale caratterizzata da quasi 50 regate svolte.

11 titoli italiani assegnati e per la V Zona doppio podio per l’equipaggio del Circolo del Remo e della Vela Italia con Flavio Fabbrini e Matteo Maione che concludono il campionato in terza posizione nella classifica assoluta e secondi in quella U19.

Un risultato importante per Flavio e Matteo che da forza all’intera squadra del Circolo del Remo e della Vela Italia tra le più numerose nella classe 420.

Per il tecnico Francesco Forestieri «tanta soddisfazione per il doppio podio e altrettanta voglia di rimettersi subito a lavoro per le prossime regate di inizio novembre con il campionato italiano femminile e la November Race a Sanremo».

Per Francesco Lo Schiavo presidente V Zona «un risultato importante per l’equipaggio del CRVI che va nel segno della continuità, in una classe che in V Zona, negli anni, ha sempre espresso equipaggi di vertice».

La V Zona è stata presente ai campionati giovanili in doppio nella sola classe 420 con ben 9 equipaggi. impegnati in rappresentanza del Circolo del Remo e della Vela Italia, del Reale Yacht Club Canottieri Savoia e di Mascalzone Latino, con i tecnici Francesco Forestieri e Mattia Bozza (Circolo del Remo e della Vela Italia) e Luigi De Filippo MLST e RYCCS.