Sporting Club Flegreo – Carpisa Yamamay Acquachiara 7-7

È stata una sfida ricca di pathos quella che si è disputata a Monterusciello tra lo Sporting Club Flegreo e l’Acquachiara. Ancora una volta il macth tra le due compagine partenopee si chiude con il segno X, a testimonianza del grande equilibrio esistente tra queste due squadre. Punto prezioso per le Ach Girl, che conservano l'imbattibilità, ma anche qualche rimpianto che per gran parte della gara è stata la Carpisa Yamamay a condurre, anche di due lunghezze (3-5, 4-6), e la rete del definitivo 7-7 le padrone di casa l'hanno segnata a 43" dal termine in superiorità (con Carmicino) dopo il vantaggio di Carotenuto a metà quarto tempo, sempre con l'uomo in più.



Finalmente si smuove la classifica per il Flegreo che nell’eterna sfida contro l’Acquachiara conquista il primo punto stagionale con un pareggio in rimonta. Per il team di casa un punto che lascia anche un po’ d’amarezza per l’ultimo possesso sprecato che avrebbe significato i tre punti per le ragazze di Koinis che nella seconda parte di gara limitano le offensive avversarie e si lasciano preferire per aggressività e qualità di gioco. Top scorers dell'incontro Sgrò e Di Maria con una tripletta a testa.



Volturno Sporting Club - Cosenza Pallanuoto 9-14

Vittoria pesante per la Cosenza Pallanuoto, che a Santa Maria Capua Vetere batte il Volturno Sporting Club e conquista tre punti d’oro portandosi a 6 punti in classifica riscattando le due ultime giornate senza punti. Le ragazze di Napolitano vanno tre volte in vantaggio, ma Citino, Halocka e Greco mantengono l’equilibrio. Già nel secondo parziale arriva lo strappo di Cosenza. Zaffina si rende protagonista con una doppietta, Nisticó e Greco non falliscono e non basta alle campane Fatone, che prova a tenere a galla la squadra. Si va al riposo lungo sul 5-7 e Cosenza spinge ancora. Segna ancora Greco, poi Citino e Halocka, mentre Volturno cala, sbatte contro una difesa organizzata e perde le speranze nonostante una interminabile sfilza si espulsioni a favore. Il quarto parziale infatti termina 3-4 per Cosenza che con il bis di Citino, la rete di una straordinaria Greco e la solita Nisticó che chiude l’incontro. Proprio queste tre giocatrici insieme ad Halocka hanno acceso l’entusiasmo in una partita in cui le rossoblu hanno mostrato una tenuta fisica superiore alle avversarie. «Partita combattuta - commenta a fine gara il coach del Volturno - il Cosenza più bravi a sfruttare le occasioni create e ad approfittare dei nostri errori».



Nel big macth per la leadership della classifica si è registrata la vittoria di carattere per l’F&D Waterpolis che contro la blasonata avversaria del Pallanuoto Tolentino 7-4 in trasferta portandosi, dopo quattro giornate, al primo posto in solitaria nel campionato di A2 femminile girone Sud di pallanuoto. Ottima prova della squadra di mister Di Zazzo, che grazie ad una splendida prestazione corale conquista i tre punti e la vetta portandosi a punti 12.



Gli altri risultati:

Castelli Romani - Brizz Nuoto 3-7; Roma vis Nova - Torre del Grifo Village 10-10. © RIPRODUZIONE RISERVATA