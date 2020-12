Ultima del 2020. Chiudere l’anno da capolista la missione non impossibile del Posillipo. Capitan Paride Saccoia e compagni proveranno a uscire imbattuti dalla piscina Nannini e consolidare il primato nel girone D. Rari Nantes Florentia l’ostacolo clorato da superare in trasferta. Alla Scandone, invece, i rossoverdi si imposero sabato 7 novembre con un largo successo: finì 16-7 per i padroni di casa. Poi la vittoria esterna contro la neopromossa Metanopoli (11-7). E la sfida (mancata) con la Rari Nantes Savona, rinviata a data da destinarsi in Liguria.

I posillipini non scendono in acqua (in gare ufficiali) dal 21 novembre. «Abbiamo avuto diversi giorni per lavorare», spiega Giuliano Mattiello. «E’ davvero difficile giocare ogni due settimane: non si acquisisce mai il ritmo partita e concentrarsi diventa impresa ardua», ammette la calottina numero 5.

In treno in napoletani sono arrivati a Firenze, che si appresta a celebrare il 750esimo anniversario della nascita di Dante Alighieri. «Sappiamo che dobbiamo partire forte, soprattutto a livello mentale», argomenta il centrovasca classe 1992 (nella foto di Rosario Caramiello). Già puntellata la strategia migliore. «Cercheremo di non far entrare in partita i biancorossi. Non dovremo regalare gol o concedere situazioni favorevoli agli avversari», suggerisce il player di Fuorigrotta, sempre decisivo e risolutivo nei momenti cruciali.

«Non dobbiamo ripetere quanto accaduto a Milano, dove si poteva chiudere anzitempo il match». All’ombra della cupola del Brunelleschi con un’assenza importante. «Dovremo fare anche a meno di uno dei leader dello spogliatoio, Andrea Scalzone, ma sono sicuro che chi giocherà al suo posto darà il 100% dell’impegno», conclude Mattiello. L’incontro, a porte chiuse, sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Italia 7. Fischio d’inizio alle ore 16.

