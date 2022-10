Fognini a Napoli, dopo il tuffo la foto col piede di Maradona

Impegnato in questi giorni in città per l'Atp Napoli 250, Fabio Fognini ne ha approfittato anche per omaggiare Diego Armando Maradona, uno dei suoi idoli sportivi incrociato anche diverse volte in carriera. Ieri, però, l'omaggio è arrivato a lui direttamente da Stefano Ceci, che gli ha consegnato una delle riproduzioni del piede mancino del Pibe: «Omaggio al grande Fognini. Amico e super maradoniano» si legge nelle foto pubblicate dall'ex manager dell'argentino sui social.