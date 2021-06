Queen's, Fognini eliminato al secondo turno da Cilic (3-6 6-7)

Dura solo due turni l'avventura al Queen's di Fabio Fognini, che viene sconfitto dal croato Marin Cilic due set a zero, in un'ora e mezza circa di partita. Il numero 37 del ranking Atp è su una delle superfici di sua maggior competenza dopo il cemento, e sfoderà sin da subito la potenza dei suoi colpi, ipotecando il primo set in meno di quaranta primi.

Nel secondo set viene fuori di rabbia anche l'azzurro, che non ci sta a farsi annichilire e trascina il set addirittura sino al tiebreak, dove il già due volte campione del torneo però non gli permette di ottenere più di quattro punti. Il finalista a Wimbledon del 2017 accede così al terzo turno, dove dopodomani incontrerà il numero 22 del mondo australiano Alex De Minaur, mentre domani il numero 1 tra gli italiani, Matteo Berrettini, sfiderà in un incontro di secondo turno il ristabilito e cinque volte detentore del trofeo del Queen's Andy Murray, in un incontro che sa già di All England Lawn Tennis and Croquet Club.

