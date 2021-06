Roland Garros, Fognini batte Fucsovics e vola al terzo turno

Netto 3 a 0 nel secono turno del Roland Garros per il nostro Fabio Fognini, che dopo gli ultimi deludenti tornei ritrova la forma fisica e mentale che lo ha portato fra i primi 30 del mondo battendo Marton Fucsovics in 2 ore e 20 minuti. Di davvero lottato nel match c'è soltanto il primo set, quando il sanremese, sotto 2-4, ha dovuto recuperare un break all'ungherese. Da lì il set è scivolato sino al tie-break, vinto ai vantaggi dall'italiano. Meno contesi invece sia il secondo che il terzo set, messi a referto entrambi con due comodi break di vantaggio. Secondo 3 a 0 quindi agli Open di Francia 2021 per Fogna, che dopodomani incontrerà l'argentino Federico Delbonis - uscito vincitore anche lui a 0 contro lo spagnolo Pablo Andujar-Alba - nell'incontro valido per il terzo turno.

Fognini fonce vers le 3e tour 💨 Devant le public français, la 27e tête de série @fabiofogna a éliminé Marton Fucsovics 7-6(6), 6-1, 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/DyRZ61xH0x — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2021