L’ultimo ostacolo tra la Shedirpharma Folgore Massa e la tanto anelata Serie A3 di pallavolo maschile si chiama Pharmap Saber Palermo. Questa sera, alle ore 19, al Palatigliana di Sorrento, il primo step di una finale che equivale alla promozione. Un evento prestigioso, non solo per Massa Lubrense, ma l’intero comprensorio della penisola sorrentina che ha sempre alimentato passione ed entusiasmo per il volley. La gara di ritorno, sabato prossimo a Palermo. Il roster siciliano, dopo un avvio in sordina nel minigirone L2, ha piazzato 8 successi di fila chiudendo il raggruppamento sul secondo gradino del podio alle spalle di Catania. Nella post-season, 6 vittorie in altrettante sfide, fino all’ultimo doppio confronto contro Letojanni regolato per 3-0 e 3-1. Si parte sabato 12 tra le mura amiche del Palatigliana, retour match sette giorni più tardi nel capoluogo siciliano. La lunga cavalcata della Shedirpharma Folgore Massa caratterizzata, sabato scorso, dalla vittoria sulla Tya Marigliano, ribaltando l’1-3 dell’andata, per staccare il pass verso la finale playoff promozione. Particolarmente emozionante il Golden Set.