Santa alleanza o entente cordiale? Patto sinergico o trattato di cooperazione? Stringono un’intesa sportiva e decidono di federare le forze. Napoli unita con gli 82ers e Briganti, insieme per il nuovo corso del football americano all’ombra del Vesuvio.



«Sono molto soddisfatto e contento dell'accordo raggiunto. Sono altresì convinto, che servirà a formare un movimento ed un riferimento unico, che con la fusione delle reciproche competenze farà arrivare il football americano made in Naples a livelli ancora più alti di quelli raggiunti separatamente sino ad ora», spiega la ratio dell’iniziativa l’avvocato

«Ha ragione il mio collega Matteo Garofalo, quando sostiene che la programmazione del futuro con una base congiunta è l'unica strada possibile. Auguro ai ragazzi dei Briganti ed ai miei 82ers di continuare ad avere la stessa passione dimostrata fin qui, sperando che sia contagiosa e che coinvolga altri atleti, perché l'obiettivo è crescere insieme».



Soddisfatto dell’intesa ratificata Matteo Garofalo. «Sono orgoglioso di aver condotto in porto con Nicola questa unione, poiché siamo uniti dalla stessa voglia di veder crescere sempre più il football in città e di poter così dare sempre maggior opportunità ai nostri ragazzi». Idea ambiziosa, poggiata su solide basi. «Ci aspetta il prossimo campionato a 7 in CSI, nel quale dobbiamo difendere il titolo, e il ritorno in Terza Divisione, dove dobbiamo conquistare la finale persa di un soffio lo scorso anno. Senza tralasciare il ritorno in Seconda Divisione per la stagione 2021, poiché senza progetti e programmazione non si va da nessuna parte e i tempi sono maturi, per continuare e costruire con gli 82ers una bella storia di sport napoletana».



Mutuo soccorso e vicendevole aiuto. I Briganti presteranno i loro giocatori per difendere il titolo nazionale conquistato dagli 82ers (nelle foto di Manuel Schembri), ovvero la Seven League di CSI. Terminata la rassegna, i giocatori andranno a rinforzare il roster dei Briganti, vicecampioni d’Italia, impegnati Terza Divisione Fidaf. Napoli sogna in grande con grandi numeri: 70 players, 6 coach e altrettanti assistenti. Potenziale enorme e davvero bellico. I Briganti, inoltre, hanno stretto una collaborazione anche con i Bandits di Caserta.

Football amaricano targato Napoli sempre più possente nella disciplina dei touchdown.

