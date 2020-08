FE, a Berlino la quarta pole consecutiva per la DS Techeetah. Questa volta con Vergne

BERLINO – Nel terzo EPrix di Berlino, la DS Techeetah ha conquistato la quarta pole consecutiva in Formula E. Alle 3 di Antonio Felix Da Costa, nel pomeriggio Jean Eric Vergne ha aggiunto la sua, muovendo la classifica di 4 punti, perché il campione in carica era anche stato il più veloce nelle qualifiche. Per il team franco cinese significa un ulteriore passo avanti nella classifica generale.



Il portoghese attuale leader della graduatoria piloti si è dovuto accontentare del nono tempo. A fianco di Vergne scatterà il tedesco della Bmw i Andretti Maximilian Günther, che ha qualcosa da farsi “perdonare” dopo le prime due gare sulla pista di Templehof, ma che ha accusato mezzo secondo di ritardo dal francese. Alle sue spalle due piloti del Belgio: Jerome D'Ambrosio con la prima Mahindra e Stoffel Vandoorne che era secondo dopo le qualifiche, ma che non è riuscito a dare il massimo con la sua Mercedes EQ nel giro decisivo.



Alla quinta piazza scatta Alex Lynn, l'uomo da giro secco, con la secondo monoposto del costruttore indiano. Poi l'olandese Robin Frijns (Envision Virgin). Oggi (il via alle 19) il circuito verrà percorso nella direzione tradizionale, cosa sulla quale contava Lucas di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler) per avvicinare la testa della classifica. Ma il brasiliano (seguito dagli altri due: Sergio Sette Camara, Geox Dragon, e Felipe Massa, Rokit Venturi) ha fatto registrare solo l'undicesimo tempo.



Il compagno di squadra René Rast non è andato oltre il ventunesimo posto, giusto davanti a quel Daniel Abt (Nio 333) del quale ha preso il posto nel corso dell'estate. La corsa ai due titoli è formalmente ancora aperta. I piloti hanno ancora a disposizione 116 punti (4 se li è già assicurati Vergne) e Da Costa (125) ne ha 68 di vantaggio sulla coppia formata da di Grassi e Vandoorne (57). Nel giro di una manciata di punti ci sono poi Mitch Evans (56) della Panasonic Jaguar e, appaiati a quota 52, Sam Bird (Envision Virgin) e Sébastien Buemi (Nissan e.Dams).