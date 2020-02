Francesca Dallapé scopre i ladri in casa: la tuffatrice scappa con la figlia, cade e si ferisce

Francesca Dallapé, ladri in casa: la tuffatrice azzurra scappa, cade e si ferisce. Tanta paura per la tuffatrice Francesca Dallapè che ieri ha scoperto i ladri all'interno del suo appartamento alla periferia di Trento. I malviventi hanno rubato tutte le medaglie vinte da Francesca, a cominciare da quella d'argento vinta alle Olimpiadi di Rio 2016 nel sincro con la compagna Tania Cagnotto.



Ecco il racconto di quei drammatici momenti fatto da Francesca Dallapé, 33 anni. « Verso le ore 20,15 di ieri sono entrata a casa, avevo Ludovica in braccio e quando ho aperto la porta ho visto due persone, due figure nere. Mi sono messa a correre, sono scappata via, ho perso l'equilibrio e sono caduta. Per proteggere la bambina mi sono buttata sul lato destro e ho riportato contusioni a ginocchio e spalla. Ludovica fortunatamente non ha riportato nulla. Adesso è tutto in mano alla Polizia, so che qualche medaglia è stata ritrovata ma non so quali » .



I ladri infatti tra le altre cose, si sono allontanati con le medaglie conquistate dalla tuffatrice in carriera: 8 europee, due mondiali e l’argento alle Olimpiadi. Il cofanetto è stato poi trovato poco lontano, abbandonato in un cespuglio e la polizia ha recuperato la refurtiva. Ultimo aggiornamento: 16:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA