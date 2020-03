Francesca Merenda è il nuovo segretario del comitato regionale Campania. A seguito delle esperienze maturate a Roma e a Caserta, subentra ad Alfonso Modugno, che ha lasciato il servizio per raggiunti limiti di età, dopo aver collaborato con i past president Giovanni Ugatti (1998-2009) e Cosimo Sibilia (2009-2017), e con il presidente in carica Sergio Roncelli.



Svolta in via Alessandro Longo. «Sono convinto che con il nuovo segretario Francesca Merenda opereremo, con una costruttiva sinergia, insieme a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio regionale, ai delegati del Coni Point, ai colleghi, ai funzionari e ai dirigenti del Coni, che prestano la loro opera in tutta la regione», annuncia convinto Roncelli.



Verso Tokyo 2020 (e non solo). «In questo momento di grande sviluppo dello sport in Campania, dovuto al post Universiadi, avere una squadra coesa e motivata, in grado di affrontare e risolvere problemi e criticità, è importante», dichiara Roncelli. Eventi, rapporti con la scuola, impiantistica sportiva centrali nell'agenda del Coni Campania.



Impegno e obiettivi. «Fondamentale una guida delle risorse del territorio, perché il Coni è composto in larga parte da impiegati, che devono lavorare con lo stesso spirito dei dirigenti sportivi”, conclude Roncelli, che non si è sottratto alla foto di rito, impreziosita dal gagliardetto a cinque cerchi, con il nuovo segretario Merenda, responsabile del personale e dell'esecuzione dei progetti e delle attività da realizzare.



Direzione. «Determinante è il rapporto con i delegati provinciali, che sono l'interfaccia con il territorio. Tutte le iniziative saranno volte al soddisfacimento del fabbisogno sportivo della Campania», dichiara entusiasta Merenda.



Napoli e la Campania fabbrica di campioni e «sport modello di vita», con una macchina amministrativa funzionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA