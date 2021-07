Progressione e record. Vuoto pneumatico e cavalcata senza limiti, tanto da disintegrare letteralmente i suoi rivali in pista. Sul rettilineo, il suo rettilineo, ha tutto il tempo di cacciare la lingua e mostrare l’indice destro, puntato prima in tribuna e poi verso se stesso. A voler dire: «Sono io, sono proprio io». E poi il suo volto stupito dice tutto, si ammanta nel tricolore e solo allora comprende di aver firmato l’impresa continentale e di aver fatto la storia (senza esagerare). A Tallin il napoletano Alessandro Sibilio si consacra re d’Europa. Si tinge d’azzurro l’Estonia, merito dell’imprendibile posillipino, che realizza uno strepitoso 48”42 nei 400 ostacoli, a soli 5 centesimi dal record dei campionati del norvegese Karsten Warholm (48”37 nel 2017).

Sibilio diviene così il secondo italiano di sempre dopo Fabrizio Mori, campione del mondo a Siviglia nel 1999, al quale sfila la migliore prestazione under 23 (48”92). Trionfo stupendo e successo favoloso. Griffa un primato personale eccezionale, migliorando di oltre mezzo secondo il crono fatto registrare agli Assoluti di Rovereto. Stacca nettamente i suoi inseguitori, il tedesco Emil Agyekum (48”96) e l’olandese Ramsey Angela (49”07).

«Che gara fantastica! Non mi aspettavo questo crono ma volevo vincere», esulta Sibilio. «Mi sono accorto che stavo andando veramente forte, anche se non credevo di trovarmi così avanti già al settimo ostacolo, poi al traguardo una gioia incontenibile», ammette l’atleta delle Fiamme Gialle. «Il segreto dei grandi progressi di questa stagione da ricercare sicuramente nel cambio di mentalità in allenamento, ma anche la continuità, che mi era mancata in passato per gli infortuni che mi hanno tenuto fermo a lungo», osserva il finanziere partenopeo, «onorato di essere vestito d’azzurro» (nelle foto di Anssi Makinen).

Talento incommensurabile. «C’è tanto lavoro e una grande squadra dietro questo risultato, in particolare il mio allenatore Gianpaolo Ciappa, che mi ha preso quando ero piccolo e mi ha portato sul tetto d’Europa». Riconoscente e grato verso il suo mentore Sibilio, portacolori dell’Atletica Riccardi Milano 1946. Prima la staffetta 4x400 metri nel mirino e poi il Giappone. «Si va avanti step by step, come sempre. Voglio sognare in grande alle Olimpiadi di Tokyo», conclude il napoletano campione d’Europa.