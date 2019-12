Si riparte da Jorginho. Chiudere in bellezza il girone d’andata e il 2019 l’ultimo compito dell’anno per capitan Fernando Perugino e compagni. Chiamati a dar prova di grinta ed ennesima dimostrazione di determinazione, i biancazzurri affrontano in trasferta la Torfit Castelfidardo. Alla palestra Crocette la 13esima giornata di serie A2 contro la formazione di mister Roberto Gianangeli. «Jorginho ha avuto un buon impatto nella gara d’esordio contro la Mirafin, segnando un gol importante in un momento delicato del match. Il Castelfidardo si è rinforzato e contro le compagini di alta classifica tutti cercano di triplicare le forze. Sarà un'altra battaglia e noi ci faremo trovare pronti», spiega alla vigilia il tecnico napoletano Fabio Oliva.



«Non sottovalutiamo nessuno, dobbiamo prestare la massima attenzione, come sempre», avverte i suoi Oliva. Vietato distrarsi. «Ogni settimana proviamo a correggere gli errori commessi sul parquet. Ho la fortuna di guidare un gruppo che negli allenamenti si impegna allo spasimo delle forze. Dobbiamo stare tranquilli e pensare a lavorare».

Castelfidardo reduce dalla brillante vittoria sul campo dell'Olimpus Roma, con l'innesto di De Brasi che ha dato sicurezza alla fase difensiva. Suo il rilancio a 7 secondi dalla fine per la testa di Piersimoni, che ha firmato il successo. Debutto con gol anche per Dalla Valle. Una squadra rinfrancata e in piena lotta salvezza, grazie al mercato di dicembre.



I biancazzurri non avranno a disposizione lo squalificato Attilio Arillo, in forse Eric. Futsal Fuorigrotta in un ottimo momento di forma, come dimostra la seconda posizione messa in cassaforte. Corsa alla capolista Real San Giuseppe da non interrompere.