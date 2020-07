LEGGI ANCHE

Una folla commossa ha partecipato stamane ai funerali di, portiere campione del mondo nel '78 e protagonista con la Canottieri Napoli, scomparso domenica a 70 anni. Tanti gli ex compagni presenti nella Chiesa dei Padri Pallottini in via Manzoni, tra cui l'ex allenatore della Nazionale mondiale, i compagni della mitica Canottieri degli anni '70 e i giocatori dell'attuale squadra giallorossa, guidati dal tencicoAl termine della cerimonia la bara di Scotti Galletta - sulla quale c'era il gagliardetto del club del Molosiglio - è stata trasportata a spalla dai figli Andrea e Riccardo, entrambi pallanuotisti, e dagli ex compagni della Canottieri.