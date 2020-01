Alla conquista di un sogno per sconfiggere innanzitutto la sfortuna. Con questo stato d’animo Carlo De Novellis il 21 febbraio prossimo al Pala San Quirico di Asti contenderà il titolo italiano dei pesi medi a Oliha Etinosa. Per De Novellis, 39 anni, è il dodicesimo incontro, ma la sua carriera da professionista è stata rallentata da un problema alla mano sinistra. Un infortunio con cui ha condiviso la sua prima parte della carriera, poi però ha dovuto fermarsi per due anni per sistemare il tutto e proiettarsi verso quello che è stato sempre il suo sogno. Nonostante il fastidio alla mano Carlo De Novellis ha nella sua carriera ha ottenuto, fino a questo momento, sette vittorie, un pareggio e solo tre sconfitte, l’ultima della quale nell’ottobre scorso a Roma contro Fabio Mastromarino con un verdetto al quanto bizzarro e penalizzante per il pugile di Fuorigrotta. Al suo angolo ci saranno il papà Guido ed il suo storico maestro Gerardo Esposito. “Per Carlo è arrivato il momento di dimostrare che solo la sfortuna lo ha provato di raggiungere il suo sogno – spiega Esposito – Da circa un anno sta lavorando sodo in palestra perché non ha mai smesso di credere in questo titolo Italiano. Più volte è stato sul punto di disputare la sfida tricolore, ma il problema alla mano lo ha penalizzato non poco. Ora dopo che nell’ultima uscita ha dimostrato di poter dire ancora la sua sul ring è concentrato per riportare il titolo dei pesi medi in Campania”. Una sfida genarazionale fra lui ed Etinosa, ventidue anni da compiere a giugno prossimo ed imbattuto dopo 10 match di ci 5 vinti per K.O. “E’ una fida difficile ma il ring non ha mai riservato passeggiate – continua Gerardo Esposito – Etnosa è un pugille eccellente, ha dalla sua 20 anni i meno, ha una buona esperienza avendo disputato dieci match in solo due ani di professionismo, ma Carlo ha dimostrato che il ring è la sua casa e ci vuole rimanere. Ha tutte le carte in regola per raggiungere il suo sogno”. Intanto è mobilitazione generale per seguire Carlo De Novellis nella sua avventura piemontese. Da Fuorigrotta partiranno due pullman di tifosi, uno anche da Rimini organizzato dal suo fraterno amico e sparring Valentino Mafredonia, che anche questa volta sarà a bordo ring per esultare con il suo compagno di tante sedute di guanti nella mitica palestra De Novellis. Ultimo aggiornamento: 13:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA