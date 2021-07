Nel segno di Antonio Cammarota. Gli atleti del Circolo Canottieri Napoli vincono e convincono al Festival dei Giovani «Gian Antonio Romanini» e dedicano i loro successi al compianto allenatore giallorosso. Pioggia di medaglie per i canottieri under 14, che si fanno valere nella principale manifestazione remiera nazionale di categoria. Numeri impressionanti con 1800 atleti partecipanti e quasi 400 gare disputate a Varese. Se a trionfare è il Circolo Canottieri Aniene, il club del Molosiglio conquista il migliore medagliere societario della Campania: quattro medaglie d’oro, altrettante d’argento, un bronzo e con un atleta schierato nella rappresentativa regionale classificatasi prima. Pur con un numero inferiore di canottieri rispetto agli altri sodalizi regionali, i giallorossi hanno messo al collo più medaglie delle altre società.

Sul gradino più alto del podio Emanuele Picolli, Desiré Crasto, Salvatore Mele, Giovanni Miccio nel singolo 7.20; gli stessi atleti strappano il secondo posto nel 4 senza con l’aggiunta di Luca Vitobello (che conquista una silver medal anche nel singolo), mentre Desiderè Crasto firma la doppietta argentata nel 7.20. Arriva anche il terzo posto nel 4 di coppia con il medesimo equipaggio maschile.

«Anno difficile e particolare per la pandemia e per la gestione del gruppo», riferisce Fabio Di Costanzo, tecnico della Canottieri Napoli e fratello di Marco (Fiamme Oro), campione del mondo e bronzo a Rio 2016, pronto all’avventura nipponica e alla sua seconda presenza alle Olimpiadi. «Il gruppo ha risposto bene, i ragazzi si sono impegnati tanto e hanno dato prova di amare questo sport. Posso ritenermi davvero soddisfatto per un medagliere che ci porta tra i migliori circoli campani», asserisce entusiasta il più grande dei fratelli Di Costanzo. E ora tutti davanti alla tv a tifare l’Italremo nel Sol Levante e a sospingere l’armo azzurro. «Le gare riprendono a settembre con il meeting di Sabaudia», conclude Fabio Di Costanzo. Si attende l’urlo dei Quartieri Spagnoli e di Napoli. E i decibel iniziano a salire.