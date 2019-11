© RIPRODUZIONE RISERVATA

All’ultimo respiro, all’ultimo secondo e in inferiorità numerica. Scoppia di gioia e deflagra di indicibile esultanza il PalaCercola al gol di Vincenzo Milucci. Spettacolo sul parquet, show vibrante, e il super derby del girone B tra Futsal Fuorigrotta e Real San Giuseppe termina 2-2.Ad 1'12" dall’intervallo cartellino rosso per Attilio Arillo. Esce di scena il 9 biancazzurro. Si esalta il portiere Marcio Luis Ganho junior con due interventi prodigiosi. Capolista avanti, dopo un primo tempo a reti inviolate, con Manfroi e Duarte in apertura di ripresa. Reagiscono i ragazzi di Fabio Oliva con Luca De Simone, che salta come birilli gli avversari e deposita la palla in rete (1-2).A 45 secondi dalla sirena doppio giallo a Renzo Alfredo Grasso per presunta simulazione. Oliva indovina la mossa giusta, rinunciando a Ganho e lasciando Vincenzo Milucci portiere di movimento. Nel disperato assalto finale il Fuorigrotta trova una doppia rimessa laterale, il mancino Luis Felipe Naibo Turmena indovina lo spiraglio per Milucci che, tutto solo, ad un secondo dalla fine, regala incredibilmente il pari insperato: entusiasmo alle stelle, tripudio legittimo e corsa originale, schivando i compagni di squadra.«Emozione unica, la partita si era messa male con tanti episodi e decisioni arbitrarie dubbie. Tutto il gruppo ha saputo reagire e fino all’ultimo secondo abbiamo provato a raddrizzare il risultato. Il gol finale e l'esultanza sono stati la giusta ricompensa ai nostri sforzi», commenta soddisfatto il capitano Fernando Perugino. Stoppata la fuga della capolista. A quota 22 il roster di Andrea Centonze con il fiato sul collo del Futsal Cobà (19), 5 lunghezze di ritardo dalla vetta per il Fuorigrotta, agganciato dall’Italpol a 17 punti.«Prestazione caparbia. Siamo riusciti a fermare la squadra sulla carta più attrezzata del campionato. Ottima prestazione. E’ uscita fuori una bella partita. Saremo penalizzati nella prossima gara per le due espulsioni di Arillo e Grasso», dichiara il tecnico Fabio Oliva. «Il punto conquistato deve convincerci che siamo un’ottima squadra. Nei momenti difficili i ragazzi sanno reagire, hanno dato l’anima e gettato il cuore oltre l’ostacolo».Venerdì 22 novembre l’anticipo della nona giornata di serie A2: in programma Lazio-Fuorigrotta.