In un Pala Del Mauro a porte chiuse è la Sandro Abate Avellino ad imporsi 4-2 sul Real San Giuseppe. Seconda vittoria stagionale per gli irpini, primo ko per capitan Duarte e soci al debutto in serie A. Dopo quattro gare rinviate per i casi accertati di Coronavirus, i gialloblu partono subito con il derby campano. Un solo gol nel primo tempo, firmato da Andrè Fantecele (1’56”), eroe di giornata, un solo ammonito nei primi 20 minuti di gioco, ovvero Manoel Crema.

Vanno al riposo con lo scarto minimo i padroni di casa. Svariati i tentativi di raddoppio, in particolar modo con il bomber Carlos Augusto Kakà, sempre devastante nelle sue giocate. Si oppone in tutti i modi Francesco Molitierno, tenendo in partita i suoi.

Nella ripresa chiede il rigore il napoletano Massimo De Luca, rimedia il cartellino giallo Leandro Moreira Chimanguinho per proteste. Aumenta la pressione degli ospiti ma è il laterale Douglas Nicolodi a segnare il 2-0 per il team allenato da Fabian Lopez.

Pronta risposta dei ragazzi di Andrea Centonze con una conclusione improvvisa di Molitierno, Thiago Perez si rifugia in angolo. Marco Ercolessi coglie il palo esterno.

L’ex Futsal Fuorigrotta accorcia e riapre il match. Trova l’imbucata giusta Mario Imparato (2-1). Non sta, però, a guardare la formazione avellinese. Mette a segno la doppietta personale il numero 9, classe 1988. La piazza di destro Fantecele (nelle foto di Franco Luciano), nell’angolo dove non può arrivarci Molitierno. Il legno di Kakà precede il 3-2 di Alex, sfruttando la clamorosa ingenuità del 30enne portiere avversario. Intercorrono soltanto 21 secondi e tap in conclusivo di Manoel Crema, che pone fine alle ostilità sul parquet. Il giocatore in maglia 7 raccoglie il tiro di Perez che sbatte sulla traversa.

