Alle spalle della capolista Real San Giuseppe a punteggio pieno (18), la coppia Fuorigrotta-Futsal Cobà, entrambe al secondo posto, appaiate a quota 15 e prossime avversarie in campionato. Vittoria di carattere per capitan Fernando Perugino e compagni contro l’Olimpus Roma: 6-2 al PalaCercola. Determinanti le doppiette dei due sudamericani: l’argentino Carucha Grasso, autore del 2-1 a 7” dallo scadere del primo tempo e del 3-1 in avvio di ripresa (dopo 27”), e il brasiliano Kakà Dos Santos Kakà, che chiude definitivamente con le sue marcature la sesta giornata.



In apertura la rete di Eric e la firma di Luca De Simone (4-2). «Tre punti fondamentali che riscattano la sconfitta della scorsa settimana con Tombesi Ortona. La nostra forza è la fase difensiva. Il gol è il mio marchio di fabbrica, voglio continuare così», ammette De Simone. «Abbiamo faticato non poco. Siamo una squadra, non possiamo ragionare in maniera individuale. Ci aspetta un periodo bello e complicato. Due trasferte impegnative. Dobbiamo programmare tutto in maniera dettagliata. Cercheremo di non farci trovare impreparati», spiega il tecnico Fabio Oliva.



Prima l’impegno di Coppa Divisione in casa del Taranto e poi venerdì 8 novembre la sfida decisiva al PalaSavelli, fortino del Cobà, con diretta Sportitalia. © RIPRODUZIONE RISERVATA