Voglia di serie A1. Il Futsal Fuorigrotta attende impaziente di conoscere il suo destino. Capitan Fernando Perugino e compagni vorrebbero conoscere «in tempi utili» la decisione della Divisione Calcio a 5. Toccherà aspettare ancora. C’è, però, da programmare la prossima stagione sul parquet.



Tutto in divenire. Final Four di Coppa Italia ovviamente annullata e stagione agonistica interrotta sul più bello per i biancazzurri, che pregustavano un epilogo con i fuochi d’artificio.



Novità. Si separano le strade sportive del Fuorigrotta e Gigi D'Alicandro, match analyst della prima squadra, che ha condiviso insieme a Nicola Ferri la panchina dell'under 19, campione regionale per la seconda stagione e leader del girone, portando il gruppo dell'under 17 ad un importante percorso di crescita.



Saluti. «Ho trovato nel Futsal Fuorigrotta amici, capacità e rispetto. La mia scelta è solo dettata dal desiderio di misurarmi in una nuova avventura. Ringrazio di cuore la famiglia Perugino per l'opportunità di aver vissuto questo biennio ricco di soddisfazioni».



Responsabile dal 2018, D’Alicandro ha lavorato in maniera eccellente nel settore giovanile, affiancando come vice il tecnico Marcello Magalhaes, nell'anno della promozione in serie A2. Prestigioso il traguardo di vicecampioni d'Italia conquistato con l'under 17: «Un'emozione fantastica».



Futuro. «Ci tengo non solo a vincere ma anche a lavorare in modo professionale. Concepisco l’allenatore di futsal non solo come la mia professione ma soprattutto come la mia vita», conclude D’Alicandro.



Il Futsal Fuorigrotta ringrazia di cuore il tecnico napoletano per il contributo apportato e gli augura successivi step professionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA