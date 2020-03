«Evitare abbracci e strette di mano». Le raccomandazioni al tempo del coronavirus. Anche in campo, nell’anticipo della 22esima giornata, i giocatori del Futsal Fuorigrotta e della Lazio proveranno ad osservare le indicazioni del comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte. Accorgimenti utili e pratici in un clima generale (e surreale) di emergenza diffusa.



Mercoledì di calcio a 5. Si gioca domani al PalaCercola (ore 19.30). Grande assente il brasiliano Luis Turmena. Una vera tegola per la squadra allenata da Fabio Oliva. L’affaticamento muscolare, risultato più serio del previsto, costringerà il goleador biancazzurro a due settimane di stop. Squalificato, inoltre, l’argentino Renzo Grasso, fermato dal giudice sportivo per un turno. Sul parquet senza gioielli.



Unione. Il direttore generale Pasquale Scolavino compatta il gruppo in questo momento particolare della stagione. «Le sconfitte aiutano a guardarsi negli occhi, capire gli errori e trovare gli stimoli giusti, per rituffarsi in campo. Ed è quello che faremo, nonostante la fortuna non ci aiuti in questo periodo con lo stop forzato di Turmena. Sappiamo quanto può dare la squadra e siamo pronti ad affrontare le prossime sfide con la qualità che ci ha contraddistinto in tutto il campionato».



Clima post derby. Cancellare in fretta la sconfitta con il Real San Giuseppe e ripartire. «Domani mi aspetto una gara di altissimo livello, soprattutto da chi avrà l’occasione di giocare e che fino ad ora ha avuto poche chances come Duarte e Pires. La società ha deciso di allargare non a caso la rosa nel mercato di riparazione ed ora dobbiamo essere tutti uniti per la maglia», afferma fiducioso Scolavino.



Secondo posto (quasi) matematico. Con ben 14 punti di vantaggio sull’Italpol e Ciampino Anno Nuovi, in caso di vittoria contro i biancocelesti, capitan Fernando Perugino e compagni metteranno una seria ipoteca sulla seconda piazza del girone B di serie A2, con 4 giornate di anticipo.



Avversari. Critica la situazione dei ragazzi di Daniele Chilelli in classifica. Aquilotti in piena lotta salvezza, per scongiurare i playout.



Obiettivi. Final Four di Coppa Italia, salvo ultime decisioni in merito all’emergenza sanitaria, da disputarsi il 13 e 14 marzo. E poi la pratica regular season da chiudere con la stessa determinazione e con il miglior risultato possibile, per assicurarsi il punteggio più alto da seconda e i playoff da testa di serie, con la possibilità di giocare gli incontri tra le mura amiche.



I ragazzi del presidente Serafino Perugino stanno già ipotizzando esultanze alternative dopo i gol. Niente abbracci e strette di mano certo, ma gomiti alti e pugni al cielo. Si scatena la fantasia.

