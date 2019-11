La prima su Sportitalia. Anticipo di lusso domani tra Futsal Cobà e Fuorigrotta in diretta tv. Sbarca in prima serata (ore 20.30) il calcio a 5 con l’anticipo della settima giornata di serie A2. Capitan Fernando Perugino e compagni si dichiarano pronti anche al debutto televisivo sul parquet e si accendono i riflettori su una sfida di alta quota.

Entrambe al secondo posto, appaiate a 15, alle spalle della capolista Real San Giuseppe a punteggio pieno (18), le due inseguitrici lotteranno per un unico risultato.



«Sarà una partita difficile, giocheremo contro una squadra attrezzata per i vertici della classifica. Non a caso abbiamo gli stessi punti», spiega alla vigilia del delicato match il leader classe 1996. «Veniamo da una settimana strana, sabato abbiamo vinto contro l'Olimpus ma appena tre giorni dopo abbiamo perso una brutta partita contro il Taranto in coppa. Sappiamo tutti che dobbiamo subito ripartire. Ci siamo allenati bene, preparando la gara in ogni dettaglio. Ho visto i ragazzi concentrati e tesi al punto giusto», ammette fiducioso Perugino.



Avversari di turno il team di Campifioriti, compagine dal grande potenziale offensivo: 9 gol realizzati da Borsato e 8 da Hozian e Sgolastra. Assente lo squalificato brasiliano Jefferson, fermo ai box per l’espulsione rimediata a Taranto. Il tecnico Fabio Oliva conta sulla voglia di riscatto dei suoi atleti. «Questo gruppo è forte, poche chiacchiere e facciamo parlare il campo».



Carica i napoletani il direttore generale Pasquale Scolavino. “«Dobbiamo concentrarci al meglio, per restare incollati alla vetta della classifica. Non dimentichiamo da dove siamo partiti. La serie A2 è un grande palcoscenico e la società ha fatto un percorso di crescita eccellente, per regalare a Napoli e alla Campania una realtà di calcio a 5 di primo livello. Di questo ne siamo orgogliosi».



A Porto San Giorgio sarà un’occasione da non fallire, un evento mediatico importante e non solo. «Saremo per la prima volta in diretta su una tv nazionale, Sportitalia, rappresentando col nome di Fuorigrotta non un quartiere, ma un'intera città, che non sta vivendo un bel momento. Speriamo di poter regalare una bella soddisfazione a chi ci segue e magari fare appassionare tanti altri tifosi», conclude Scolavino.



Scontro diretto senza sconti.

