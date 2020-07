Fede, passione, fuoco. E quella N scelta come simbolo identificativo, un marchio tinto d’azzurro, posta al centro tra le fiamme e immersa in un contorno aureo. L’urlo di un quartiere, Fuorigrotta, sede del tempio del calcio, il San Paolo, si trasforma nel grido roboante di un’intera città, Napoli, non solo nelle notti Champions. Decibel e vibrazioni, tanto da atterrire i malcapitati avversari di turno.



Figli del Vesuvio, figli di Partenope. Napoli magica (Vittorio Del Tufo docet) anche sul parquet, dove la voglia di vincere diventa concreta e non solo sequenza cinematografica di Michael J. Fox.

Rock & pallone. Emoziona il trailer del Futsal Napoli, così come la scelta in apertura della frase di Diego Armando Maradona. «E’ fantastico ripercorrere il passato, quando vieni da molto in basso e sai che tutto quel che sei stato, che sei e che sarai non è altro che lotta». Inno a non cedere mai e a procedere convinti e spediti tra ostacoli e imprevisti in una perigliosa navigazione.

Napoli è indiscutibilmente la culla del calcio. Una storia bellissima iniziata nel 1926. E «il pallone è come una donna, ama le carezze» (Eric Cantona). Si sa. «In fin dei conti, il calcio è fantasia non cartone animato per adulti» (Osvaldo Soriano). All’ombra del Vesuvio «solo coloro che possono vedere l’invisibile, possono compiere l’impossibile» (Patrick Snow).

Sogna scenari di gloria il Futsal Napoli, capitanato da Fernando Perugino e presieduto da Serafino Perugino. Saga familiare che anela desideri tricolori e coltiva speranze non solo teologali. Perchè al Sud «vincere qualcosa è sempre meraviglioso».

