Il San Giuseppe piazza un altro colpo: tesserato un esperto laterale ex CMB

Un altro colpo di esperienza per il Real San Giuseppe, che ha perfezionato il tesseramento di Andrés Santos, argentino classe 1988 reduce da due stagioni tra le fila del CMB Matera. Proficua l'esperienza in Basilicata per il laterale della Nazionale albiceleste, con 36 reti realizzate nelle due ultime annate.

In carriera ha indossato le casacche di Boca Juniores, Arsenal e Aspil-Jumpers Ribera Navarra. S'è detto convinto dal «progetto ambizioso della società. Ho parlato con mister Scarpitti e mi ha illustrato tutto, ha spinto molto per il mio arrivo e spero di restituire quella fiducia in campo. Il campionato italiano sta diventando sempre più equilibrato e il team più regolare nei risultati farà la differenza. Speriamo di poter essere noi.

Un Andrés Santos a caccia di riscatto personale quello che approda alla corte di patron Massa. «La scorsa annata è stata complicata per il Mondiale, in questa che sta per iniziare ho la possibilità di dimostrare il mio valore in un'ottima rosa».