Il turismo sportivo e il mare: l'Ussi premia i testimonial a Gaeta

Un parterre completo nell'Hotel Villa Irlanda a Gaeta per la seconda edizione del Blue Forum nazionale sull’economia del mare in tutte le sue declinazioni.

Un panel dell'evento, organizzato dal presidente dell'Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) Gianfranco Coppola, è stato dedicato al turismo sportivo che grazie ad eventi e impianti è stabilmente in testa alle graduatorie ed alle preferenze. Nel corso del lungo talk show - con le interviste di Sabrina Uccello e Dario Santoro - ricco di testimonianze ed esperienze importante il ruolo dei campioni che vivendo da protagonisti grandi e piccole manifestazioni sanno qual è l’importanza della presenza dello sport nei territori e la loro crescita.

Premi per Alessandro de Rose, terzo ai mondiali di Budapest nei tuffi dalle grandi altezze e da anni nel circuito delle affascinanti prove un tempo di casa a Furore costiera amalfitana e oggi in Italia con base a Polignano, accompagnato dal responsabile tecnico Oreste Varese. Poi il tecnico delle Fiamme Oro nuoto gran fondo Pietro Bonanno con Giuseppe Ilario e Pasquale Giordano che hanno già vinto nelle acque libere. Il primo bronzo ai Criterium 2023 nei 1.500, argento agli europei juniores di Setubal nei 10 km, bronzo ai mondiali juniores alle Seychelles nei 10 km e bronzo categoria Juniores nel 5.000 metri indoor agli assoluti Riccione 2003; Il secondo argento nella 10 km ai campionati del mondo jr. alle Seychelles. Poi la straordinaria carriera di Pino Porzio oggi dt del Posillipo ma atleta più medagliato d’Italia e anche Ct del Canada che ha ribadito la necessità di investire sulla palestra naturale che è il mare anche per la pallanuoto. Quindi Paolo Scutellaro dagli equipaggi più importanti negli ultimi 30 anni con tanto di America’s Cup al ruolo di responsabile eventi della Federvela, disciplina che per numeri e visibilità rappresenta una cassaforte nel discorso dell’economia e della inclusione legata al turismo sportivo. Esempio i preliminari America’s Cup a Napoli, la grande attesa per la Ocean Race a Genova. Premiata per gli sport Fisdir Chiara Vingione, nazionale basket misto e campionessa del mondo. Sport, impresa, turismo e arredo urbano al centro dell’intervento di Giuseppe di Palo della direzione organizzativa di Taranto 2026 Giochi del Mediterraneo città che punta moltissimo sullo sport anche per un discorso sul rilancio del tema ambientale. Prezioso il ruolo di Aces col presidente Vincenzo Lupatelli che tanto sta facendo proponendo le candidature di piccole e grandi città italiane a capitali dello sport con Napoli che compete con Saragozza e Tiblisi per diventare capitale europea dello sport nel 2026.