Gaiola e Napoli city half mararthon: sorteggio per il plastic Free Runner

Napoli City Half Marathon e Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola insieme affinché la manifestazione sia sempre più in una festa dello sport ma anche dell'ambiente. L'obiettivo è ridurre il consumo di bottigliette di plastica ai punti ristoro, come fanno da anni i #plasticfreerunner, correndo con la propria

comoda cintura running con borraccia.

Un messaggio per utilizzare sempre meno plastica anche nelle gare podistiche. Il Parco Gaiola sarà presente con un proprio stand all'Expo Maratona per sensibilizzare i runners a correre questa e le future maratone in maniera più etica e sostenibile senza alimentare l'uso e consumo di plastica.

Inoltre, tra tutti runners che abbracceranno la causa Plastic Free e si presenteranno allo stand del Parco nei pressi della partenza (esterno padiglione 4), domenica mattina, attrezzati con propria borraccia e cintura porta borraccia verrà sorteggiato un buono di 250 Euro in equipaggiamento tecnico sportivo, messo in palio dal Parco, e un trolley adidas. Infine, ai primi 20#plasticfreerunner che aderiranno verrà donata una maglietta tecnica offerta da WYS watch your steps.