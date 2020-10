Parte bene il Giro d'Italia per i colori azzurri, Filippo Ganna si è imposto col tempo di 15'24« nella prima tappa, la cronometro individuale disputata da Monreale, a Palermo, lunga 15,1 chilometri. Va dunque al piemontese, fresco campione del mondo della specialità, la prima maglia rosa della 103esima edizione.

Ganna (Ineos), con una media di 58,8 km/h si prende la prima tappa con 22« di vantaggio sul portoghese Joao Almeida (Deceuninck), terzo con il medesimo crono il danese Mikkel Bjerg (UAE Emirates). Il migliore tra gli uomini di classifica è Geraint Thomas (Ineos), quarto a 23», seguito da Simon Yates (Mitchelton-Scott), +49". In ritardo di 1'29" Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo).



«Ero uno dei grandi favoriti ma ho cercato di rimanere calmo. Oggi il vento era intenso, ma sono riuscito a sconfiggerlo.Un risultato bellissimo, speriamo sia di buon auspicio per i prossimi venti giorni». Commenta così la vittoria nella prima tappa del Giro d'Italia, la cronometro disputata a Monreale, Filippo Ganna. «Indossare la maglia rosa è emozionante, è tanta roba, soprattutto al primo Giro d'Italia -prosegue il ciclista piemontese, iridato di specialità che ha chiuso la prova alla media di 58.8 km/h-. Voglio salutare la mia regione, che ieri ha avuto problemi con il meteo. Sono sicuro che saprà riprendersi, come sempre». Ultimo aggiornamento: 18:12