«Del doman non c'è certezza». Semmai dovesse ripartire il campionato di calcio, mentre imperversa il dibattito tra esperti e consultazioni varie, ilriprenderebbe la volata verso la. Le ragazze diiniziarono l’avventura inil 15 settembre 2019 a«La prima partita in maglia azzurra, il primo gol con il Napoli femminile e i primi tre punti in classifica. Non potevo chiedere di meglio», racconta, attaccante classe 1995. All’iniziale gol dell’estoneal 33’, seguì il momentaneo pareggio su calcio rigore firmato da. E poi la zampata vincente del numero 11 al 54’. «Non importa se chiamarla fortuna o bravura: l’importante è che sia entrata in rete», precisa il bomber, autore di 9 marcature realizzate in cadetteria.«Vincere con la mente» ma anche in campo l’obiettivo di Gelmetti. I suoi sigilli decisivi, gesti tecnici pregevoli e momenti significativi di un’annata interrotta sul più bello. «Napoli femminile una storia bellissima», conclude Gelmetti.Il finale, al momento, non è dato sapere.