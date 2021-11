«Emozioni fortissime». L’urlo di gioia e la mano sul tricolore. Il salto e le lacrime. «Ancora devo realizzare ciò che è successo». Stenta a crederci ma Gennaro Pirelli si è laureato campione d’Europa under 23. Alla Ludovika Arena svetta il tricolore e canta Napoli. «È stata una rivincita», ammette orgoglioso l’atleta delle Fiamme Oro, che riavvolge il nastro.

«Ripenso più volte esattamente a un anno fa, quando piangevo per aver perso l’Europeo junior al primo incontro. A distanza di 365 giorni sorrido e mi ritrovo con il metallo continentale più prezioso al collo», prosegue l’agente della Polizia di Stato. Infortunato e assente a Malaga, il judoka napoletano di piazza Carlo III supera il turco Omer Aydin, mette ko il francese Alexis Mathieu, ai quarti batte il croato Josip Bulic. E poi il capolavoro in semifinale contro il transalpino Eniel Caroly, e l’acuto al golden score ai danni del russo Mansur Lorsanov in finale. Dopo l’argento di squadra agli Europei under 21 di Vantaa, in Finlandia, il bronzo mondiale di categoria a Marrakech, in Marocco, ecco la felicità più grande.

«Sono molto contento della prestazione, preparo questa gara da un anno e sapevo di poter arrivare fino in fondo», dichiara soddisfatto la colonna del Kodokan. Un vero gigante Gennaro: 90 kg x 1.80 cm. Gli si addice a pennello il ruolo di capitano. «Non c’è modo migliore di inaugurare tale responsabilità», replica il leader della Nazionale italiana a Budapest. «Questo è e solo un punto di partenza. Ringrazio di cuore il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. Ringrazio lo staff azzurro, i tecnici, in particolare Enrico Parlati, che mi seguito dalla sedia, un grazie anche a Marco Palmieri, tutti i miei compagni della delegazione, che mi hanno sostenuto e a quanti mi hanno seguito da casa».

Facile intuire la dedica. «A mamma Antonella e a papà Pasquale». Senza dimenticare i maestri Giuseppe e Luca Marmo. «Ovviamente al Kodokan, palestra in cui sono nato e cresciuto sportivamente». Si rivede sul gradino più alto del podio e si rallegra. «Emozione assurda», ripete Pirelli, già proiettato al prossimo impegno agonistico. «Assoluti a Ostia nel mese di dicembre, sempre con lo stesso obiettivo», conclude lo statuario campione partenopeo (nelle foto di Rui Telmo Romao). A casa in tempo per gustare la lasagna e seguire Napoli-Verona.