Vince chi sogna e Gennaro Pirelli fa sempre la sua parte. Budapest e Ostia tappe indelebili del suo 2021 sportivo. Dopo essersi laureato campione d’Europa under 23 alla Ludovika Arena, il gigante di piazza Carlo III mette in bacheca il titolo di campione d’Italia. Trionfa al PalaPellicone l’atleta delle Fiamme Oro, primeggiando incontrastato sul tatami.

L’agente della Polizia di Stato sale sul gradino più alto del podio, lasciandosi alle spalle Tommaso Fava (Kodokan Samurai Spello), Michele Valeri (Akiyama Settimo) ed Ermes Tosolini (Esercito) nella categoria 90 kg. «Questo è stato il mio primo Assoluto ed è stato molto bello vincerlo subito», spiega entusiasta il granitico judoka, non più una sorpresa. Il talentuoso giovane napoletano chiude al meglio l’anno. «Il 2021 è partito con il Grand Slam ad Antalya, che non è andato bene, e mi ritrovo campione d’Europa under 23 e campione italiano assoluto».

Doppio scettro, continentale e nazionale, a rivendicare una duplice supremazia sulla materassina. «I miei genitori, mamma Antonella e papà Pasquale, sono molto felici di questo successo», racconta il possente Gennaro, che dedica alla sua famiglia la prestigiosa medaglia. «Ringrazio il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, il maestro Lello Parlati, la Nippon Club, dove mi alleno tutti i giorni. Sono grato al Kodokan Napoli e ai maestri Peppe e Luca Marmo».

Desidera alzare l’asticella nel 2022. «Le aspettative sono sempre più alte. Sogno in grande, voglio continuare a vincere», auspica fiducioso Pirelli, che mette nel mirino le Olimpiadi di Parigi 2024. «Speriamo bene, sono molto scaramantico», ammette il judoka partenopeo, smanioso di staccare il pass per la Francia. Tifa Napoli e ammira Kalidou Koulibaly per il suo impegno in campo e fuori contro il razzismo e le discriminazioni. Da par suo Pirelli (nelle foto di Emanuele Di Feliciantonio) lancia il suo appello nella lotta al Covid-19. «Invito a fare il vaccino e a proseguire con la campagna vaccinale», conclude. Si annunciano sfide interessanti nell’immediato futuro.