Iren Genova Quinto-Rari Nantes Salerno non sarà mai una partita qualsiasi. «L'ultima volta che abbiamo giocato ad Albaro era la famosa finale gara 3 per la promozione in serie A2, quindi ci evoca un dispiacere che dobbiamo trasformare in energia positiva», ricorda Michele Luongo. In programma domani pomeriggio la sesta giornata di campionato (ore 17).

«Sarà una sfida combattuta e all’insegna dell’agonismo, importante per la classifica di entrambe le squadre. Speriamo di avere noi la meglio», auspica fiducioso il capitano giallorosso, artefice di ben quattro gol alla Vitale contro la Pallanuoto Trieste. «Il gruppo sta lavorando con serietà e impegno, per cercare di limare gli errori e le carenze che abbiamo», spiega il bomber classe 1986, nato proprio a Genova, prodigo di consigli. «Dobbiamo tenere sempre un atteggiamento positivo e propositivo», suggerisce il più grande dei fratelli Luongo ai suoi compagni.

«Il tecnico Matteo Citro sta cercando di far crescere la squadra, per arrivare ad un livello superiore e sfruttare al massimo il nostro potenziale», afferma il capitano e leader, al quinto anno con la calottina della Rari Nantes Salerno. Biancorossi a tre punti, campani a sei. Assente l’infortunato Daniel Afonso Gallozzi, che ha effettuato la risonanza. E la diagnosi fatta dal medico sociale Luigi Trofa conferma la distorsione dell'articolazione del ginocchio destro con lieve interessamento del legamento collaterale mediale. Il centrovasca di San Paolo, classe 1994, inizierà la riabilitazione a partire dalla prossima settimana. «Auspichiamo un rientro a breve termine nell'arco di 10 giorni», il responso del dottor Trofa.