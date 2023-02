Gianluca Ceglia, boxe per il sociale: «Con lo sport si diventa migliori»

Lo sport come passione, aggregazione. Lo sport che è la visione di futuro. Il senso di un progetto, il valore delle regole, la sana competizione. E la vita che è come un ring dove il pugile impara ad incassare colpi, a schivarli ed a rialzarsi. La forza di volontà e l’obiettivo sempre chiaro. Così il campione di boxe Gianluca Ceglia, originario di Sarno, ha creato un luogo che è di sport e vita. Pugile professionista dal 2009, ha aperto le porte a San Valentino Torio di una Asd, diventando punto di riferimento per i giovani. «Tanti ragazzi che potrebbero intraprendere strade non sicure vengono recuperati da Gianluca nella sua palestra dove si pratica il pugilato – dice il sindaco Michele Strianese - Tanti ragazzi ritrovano lo stimolo ad impegnarsi ed a rimettersi in gioco recuperando cosi aspirazioni ed obiettivi tramite la boxe».

Il messaggio che Gianluca Ceglia porta avanti è di forte motivazione: «Con lo sport si diventa migliori». Ed è una speranza per chi crede di aver perso l’obiettivo, i sogni, le aspirazioni. Lo sport per il sociale. «Gianluca – continua il sindaco - ha avuto anche le congratulazioni delle anche da parte forze dell’ordine locali, che hanno notato il miglioramento caratteriale e comportamentale dei ragazzi che avevano frequentato la sua palestra. Alcuni attualmente indossano una divisa. Si fa sport in maniera sana e disciplinata, senza trascurare l'aspetto sociale, i valori della solidarietà e dell' amicizia, dell' inclusione sociale di tanti ragazzi che non hanno la possibilità economica oppure che hanno bisogno di socializzare e sentirsi impegnati».

Ceglia è stato campione italiano, internazionale, e campione dell’Unione Europea sfidando al titolo europeo l’ex campione del mondo, Yvan Mandy nella sua Parigi. Si è fatto apprezzare dai francesi sia per la tecnica pugilistica espresse e sia per il fair play che lo contraddistingue da sempre.