Ha 9 anni, è del 2012. Al Campionato nazionale individuale Allieve Gold si è classificata terza, alle spalle di Melissa Musacci e Lucia Brambilla. Al PalaVesuvio sono scattati tutti in piedi per applaudire Federica Cascella della Ginnastica Ritmica Polisportiva Partenope. Napoli sul podio con la talentuosa e promettente atleta allenata da Daniela Della Bruna e Roberta Parisi.

Erano molti anni infatti che la ritmica partenopea non conquistava un risultato così eccezionale a livello nazionale. Festeggiata dalle compagne nell’impianto di Ponticelli, uno dei templi della ginnastica italiana e palcoscenico internazionale, designato quale sede dei Campionati Europei di artistica maschile e femminile 2024, qualificanti per le Olimpiadi di Parigi, la piccola Federica ha totalizzato 34,750 punti, brillando nel corpo libero (10,400), alla fune (11,800) e palla (12,550). Un risultato decisamente positivo che segue il primo posto conquistato agli interregionali, svoltisi a Catania due domenica fa. Ancora una volta la Polisportiva dei Cavalli di Bronzo si pone all'attenzione nazionale, confermando la bontà di una valida scuola di sport in città.

«Stiamo lavorando alla Primavera Napoletana della Ginnastica 2022, prima tappa di avvicinamento agli Europei Napoli 2024», ha assicurato Rosario Pitton, vicepresidente Fgi, merito delle sinergie messe in campo con la Regione Campania e con il Comune di Napoli, attivate dalle Universiadi 2019, insieme al numero uno del comitato regionale Campania Aldo Castaldo, aprendo di fatto a nuove e significative opportunità nella pianificazione dei grandi eventi ginnastici all’ombra del Vesuvio.