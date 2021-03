Con un piede in serie A2. Ginnastica Campania 2000 ad un passo dalla promozione. Dopo il terzo posto di Ancona, arriva il secondo gradino del podio a Siena. Si fanno valere e migliorano la loro prestazione capitan Manlio Massaro e compagni, che sfiorano il colpaccio al PalaEstra, dove si è svolta la seconda prova del campionato nazionale di serie B di artistica. Totalizzano 149.650 punti, a soli 50 centesimi dalla Pro Lissone, che si è aggiudicata la seconda tappa e che guida la classifica generale (299.650), seguita da Junior 2000 (299.250), Campania 2000 (298.550), Livornese (294.400).

«Gara giocata sul filo del rasoio. Il secondo posto rende salde le speranze promozione in serie A2. Ci giocheremo a Napoli il tutto per tutto. Siamo determinati a vincere e divertirci», spiega fiducioso Massaro. Agli anelli Giancarlo Polini ed Eduardo Martano iniziano l’avventura toscana, lanciando un chiaro messaggio di voler difendere il podio conquistato nelle Marche. Guadagnano il miglior punteggio complessivo e si ripetono al volteggio con ottimi salti. «Già alla seconda rotazione guidavamo la classifica», racconta il classe 1993. Poi le parallele con l’innesto di Massaro. Segue la sbarra con l’esecuzione del 17enne Emidio Della Pietra, uno dei più giovani della squadra, che cede un po’ all’emozione del momento. Massaro e Polini mantengono il primo posto parziale con due prestazioni eccellenti. Al corpo libero si registra il rientro di Luciano Tartaglione, reduce dall’infortunio subìto nella trasferta marchigiana, e quindi non ancora pienamente ristabilito. Primo posto conservato insieme a Martano. Infine Polini e Valerio Andi all’attrezzo più ostile, il cavallo con maniglie. «Chiudiamo secondi, migliorando le prestazioni di Ancona di 7 decimi», evidenzia Massaro. «Orgogliosi di voi», il commento soddisfatto dei tecnici Massimiliano Villapiano, Antonio Scardapane e Marco Castaldo.

In programma la terza prova della regular season al PalaVesuvio il 9 aprile nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. Titolo tricolore da conquistare e promozione in serie A2 da centrare, riservata alle prime tre della classifica generale (si sommano le migliori due prove su tre). «Speriamo che la gara di casa possa consentire anche ai nostri amici stabiesi, sapientemente guidati dall’inossidabile Angelo Radmilovic, a cui va sempre la nostra stima e il nostro ringraziamento, una miracolosa salvezza. Essere lì a giocarsela, con un gruppo di giovanissimi, rappresenta già un’impresa di assoluta rilevanza», conclude Massaro. Il C.G.A. Stabia di Castellammare, proprio in questi giorni confermato Polo Tecnico maschile dalla Federazione Ginnastica d’Italia, ha chiuso la gara di Siena come quella di Ancona al settimo posto. Ma il regolamento lascia ancora qualche spiraglio alla permanenza del club di Angelo Radmilovic in serie B per il 2022.

Al momento i giovanissimi Christian Zammillo, Giuseppe Fiorinelli, Andrea D’Alessio, Giuseppe Cascone e Dario Albano, occupano la sesta posizione generale, che significherebbe salvezza. Come già lo scorso anno nell’«Autunno Napoletano della Ginnastica», ancora una volta sarà il PalaVesuvio a decidere le sorti dei grandi attrezzi italiani nella «Primavera Napoletana della Ginnastica» con la terza e decisiva prova di serie A1-A2-B di artistica maschile e femminile della regular season e con la Final Six, che assegnerà gli scudetti Gam e Gaf 2021 il 16 maggio (diretta tv su Canale 9). Intanto le ginnaste di Evoluzione Danza Angri, dirette in pedana da Rositsa Ivanova, hanno conquistato la serie A2.