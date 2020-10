Pro Patria Bustese in testa alla classifica di giornata con 237.050, davanti a Salerno, seconda con 233.050, e alla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova (232.050). La Regular Season, dopo le tappe di Firenze, Ancona e Napoli, va alla Ginnastica Salerno con 81 punti speciali. Seguono, nell’ordine, Spes Mestre (76), Busto Arsizio (68), Macerata (65), Ares di Cinisello Balsamo (62) e Giovanile Ancona (59).

Le prime sei si ritroveranno nella struttura partenopea, il 22 novembre, per giocarsi lo scudetto 2020. Sul fronte femminile la Brixia Brescia con 168.400 fa filotto e vince la stagione regolare con 90 punti speciali a punteggio pieno. L’argento della gara odierna, organizzata dalla S.G.Campania 2000, va alla Ginnastica Civitavecchia con 153.450. Terzo il Centro Sport Bollate con 150.900. In campionato, alle spalle delle fate brixiane si piazzano il CSB di Bollate (75), Civitavecchia (73), Ginnica Giglio (59), Juventus Nova Melzo (59) e l’Artistica 81 di Trieste (57) che, malgrado il pari merito con la WSA di San Benedetto del Tronto, accede nel sestetto della Final Six donne.

Retrocedono tra gli uomini Pro Carate, Melzo e Sampietrina Seveso, mentre nella femminile scendono in A2 Padova, GAL Lissone e Audace di Torri di Quartesolo (Vicenza). L’evento è stato trasmesso in live streaming sul canale YouTube di Federginnastica con quasi 5.000 contatti simultanei, e sarà disponibile on demand su Dazn dalle 19.00 di lunedì 19 ottobre. Le premiazioni sono state effettuate dal Presidente federale Gherardo Tecchi, dal Questore di Napoli Alessandro Giuliano, dal Vice Presidente FGI Rosario Pitton, dal Presidente del Comitato Tecnico mondiale dell’Artistica femminile Donatella Sacchi e dal membro del comitato tecnico maschile della Ginnastica Europea Diego Lazzarich.

