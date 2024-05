Italia Campione d'Europa, poker di ori per Manila Esposito

E sono quattro: dopo concorso generale, trave e corpo libero, Manila Esposito mette al collo anche la quarta medaglia d'oro agli Europei di Rimini, quella a squadre. La squadra nazionale di Ginnastica Artistica femminile si laurea infatti campione d’Europa 2024 nella finale per team. Manila Esposito, Alice D’Amato, Elisa Iorio e Angela Andreoli – con Asia D’Amato a sostenere le compagne in campo gara, rotazione per rotazione – bissano il successo della rassegna continentale di Monaco 2022 e migliorano la piazza d’onore di Antalya 2023. Le agenti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, con il totale di 164.162, si tengono alle spalle la Gran Bretagna, argento con 162.162, ereditando lo scettro del team inglese vinto in Turchia lo scorso anno. Sul terzo gradino del podio riminese è salita la Francia, a quota 158.796.

La 17enne di Torre Annunziata trapiantata a Civitavecchia è riuscita là dove nessuna ginnasta italiana era arrivata finora, neanche Vanessa Ferrari che si era fermata a due primi posti in un'unica edizione.

Non solo, è anche la prima ginnasta italiana a trionfare nella trave.

«Da una scala da uno a dieci penso di essere felice centomila - ha detto in questi giorni tra il tintinnare delle medaglie al collo - non me l'aspettavo sicuramente. Le finali individuali meglio di così non potevano andare". E' stato un costante migliorarsi: "Dopo che hai vinto una medaglia ad un attrezzo non vuoi fare di meno. Ho cercato di dare il massimo e ci sono riuscita. Il tifo delle mie compagne e della mia famiglia è stato importantissimo perché sono un punto di riferimento per me». E sulla vittoria a squadre: «E' stato bellissimo. Ho cercato di fare il meglio possibile ed è stata una grande soddisfazione».