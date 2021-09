Tizzano, il campione napoletano presidente Giochi del Mediterraneo

Sarà il bicampione olimpico Davide Tizzano il prossimo presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo. Alla scadenza delle candidature l’ex azzurro di canottaggio, oro a Seoul 1988 e Atlanta 1996, è candidato unico per la sostituzione del presidente uscente, l’algerino Amar Addadi. Le elezioni si svolgeranno in modo virtuale il 14 ottobre. Decisiva, per convergere su una soluzione unitaria, l’attività diplomatica del Coni e del presidente Giovanni Malagò che, dopo aver contribuito all’elezione di Federica Pellegrini nel Cio, riesce a portare al vertice di un organismo sportivo internazionale un altro campione olimpico.

Tizzano, napoletano, 53 anni, attualmente è il direttore del Centro di preparazione olimpica di Formia.