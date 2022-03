I Giochi Interaziendali 2022 organizzati dal Csi con la responsabilità tecnica di Carlo Temponi, cominciano ad esprimere i propri vincitori. Il torneo di tennis si è svolto presso il Tennis Quid, di San Pietro a Patierno, ed ha visto prevalere la squadra della ANM, su Telecom e Regione Campania. In evidenza i giocatori Andrea Autiero (ANM), Gennaro Di Guida (Telecom) e Vincenzo Annunziata (Regione Campania). Per quanto concerne il torneo di Padel, che si è disputato presso il Royal Padel di San Giorgio a Cremano, doppietta Telecom. Dominio assoluto Telecom2 (Diego Casaretta e Gianluca Scognamiglio), imbattuti in tutte le sette partite disputate, secondi classificati Telecom1 (Renato Spagnoli e Fabio Trapani), terzi classificati ANM2 (Alessandro Vinciguerra e Francesco Vinciguerra), a seguire ANM1, Circumvesuviana e ABC. Il torneo di Bowling si è disputato presso l’impianto della Mostra d’Oltremare, dopo circa tre ore di dura competizione, ha prevalso la compagine della Circumvesuviana, capitanata da Domenico Balsamo, seconda classificata ABC, che si è aggiudicata anche il terzo posto. I migliori giocatori del torneo sono stati Domenico Balsamo (Circumvesuviana) e Francesco Castaldi (ABC), parità nei birilli abbattuti, 826 in quattro partite giocate.

Dopo le prime tre discipline disputate, la classifica parziale del “Trofeo Interaziendale CSI 2022”, vede per adesso al primo posto ANM, a seguire Telecom, ABC, Circumvesuviana e Regione Campania. I prossimi impegni riguarderanno: Tennis Tavolo, Calcio a cinque, Bigliardino, Tiro al piattello, Nuoto, Pesca sportiva, Corri in famiglia e Burraco. Fuori trofeo, anche due discipline emergenti: Orienteering e Tiro con l’arco.