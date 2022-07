Stessa cravatta. Blu e con i tre cerchi, realizzata da Maurizio Marinella in occasione della 19esima edizione dei Giochi del Mediterraneo. Ad Orano, dove e' in corso la rassegna multidisciplinare con una nutrita delegazione campana (ben 28 atleti), Davide Tizzano, presidente della CIJM, e Alberto II, principe di Monaco, indossano il capo griffato made in Naples.

Le Meridien. Sport e andamento dei Giochi il tema della conversazione durante l'incontro riservato al 17esimo piano. «Sua Altezza è stato molto disponibile», racconta soddisfatto Tizzano, ricordando le origini illustri del suo interlocutore. «Alberto di Monaco è il nipote di John Kelly (padre di Grace), un grande campione di canottaggio, vincitore di tre medaglie d'oro alle Olimpiadi di Anversa 1920 (singolo e due di coppia) e a Parigi 1924 (due di coppia)». E proprio tra due anni in Francia si terrà la prossima edizione a cinque cerchi. «Alle Olimpiadi di Parigi 2024 Alberto di Monaco premiera' il doppio senior, ovvero la specialita' in cui suo nonno si e' distinto», annuncia Tizzano, primo presidente italiano in 70 anni di storia dei Giochi del Mediterraneo, nonche' bicampione olimpico a Seoul 1988 e Atlanta 1996.

«Il principe Alberto conosceva i miei trascorsi sportivi. L'incontro è stato molto cordiale e proficuo: in agenda eventi sportivi a Montecarlo in sinergia con la Famiglia mediterranea», asserisce Tizzano. Giochi dei piccoli Stati e tanto altro. «Abbiamo valutato l'effettiva capacita' algerina di organizzare la 19esima edizione dei Giochi del Mediterraneo, raggiungendo dei buoni livelli per l'efficienza degli impianti», prosegue Tizzano. «Il principe Alberto mi ha chiesto l'atmosfera che si respira in generale. Gli atleti sono contenti e il livello e' medio alto».

«Alberto di Monaco è apparso contento. L'ho ringraziato per la sua presenza, perchè ha mostrato interesse e vicinanza alla rassegna multidisciplinare, in particolar modo per gli algerini, perche' vedono con ammirazione e favore quanto Montecarlo rappresenta».

«Incontro amichevole tra «canottieri». Alberto di Monaco è legato al canottaggio e alla vela. Entro la fine dell'anno non manchera' una visita al Comitato olimpico monegasco», conclude Tizzano.

Prevenzione oncologica e benefici dello sport. Dai Giochi del Mediterraneo arriva un messaggio importante per migliorare la vita delle donne che lottano o che hanno lottato contro il tumore al seno. Il progetto Mediterranean Power-Mare Nostrum, sostenuto dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, presieduta dal professore Emmanuele Emanuele, e' stato presentato al principe Alberto di Monaco, gia' presidente onorario dell'organizzazione europea per la ricerca e la cura del cancro, e a Yvette Lambin-Berti, segretario di Stato del Principato di Monaco. Le attivita' sportive legate all'iniziativa in favore delle donne algerine sono in corso di svolgimento presso l'Esplanade du vivre ensemble en paix.