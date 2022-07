Imprendibili velociste. Campania d'oro con l'aversana Raphaela Lukudo. Straordinario trionfo azzurro allo Stade Complexe Olympique nella staffetta 4x400 metri, che fa esplodere letteralmente il pubblico algerino, che ha seguito e sostenuto l'impresa in pista del magico quartetto italico.

Anna Polinari, Virginia Troiani, Giancarla Trevisan e Raphaela Lukudo mettono al collo il metallo piu' pesante (3'29"93) e si lasciano alle spalle la Slovenia e la Turchia.

Tarragona 2018-Orano 2022. Cambia la citta' ma il risultato e' lo stesso per il primo caporal maggiore dell'Esercito. «Puntiamo sempre al massimo e sono contenta di aver bissato il successo spagnolo con altre compagne di squadra. Lo spirito e' sempre identico», riferisce soddisfatta l'atleta classe 1994.

La Campania e' presente in Algeria, la Campania e' vincente ai Giochi del Mediterraneo. «Sono fiera di essere nata ad Aversa, dove sono ritornata per promozionare diverse attivita' sportive in veste di testimonial. Sono contenta di aver onorato la mia citta' natale», dichiara entusiasta Raphaela.

Orano nel cuore. «Villaggio olimpico struttura valida. La parte organizzativa ha funzionato bene», prosegue. «Dedico il successo a me stessa, visti gli up and down degli ultimi anni», osserva Lukudo. «Una medaglia e' sempre una bella soddisfazione: infonde maggiore convinzione e grinta, e la voglia di fare aumenta in maniera considerevole».

Prossimi impegni. «Alle porte il Mondiale di Eugene in Oregon e i Giochi del Mediterraneo sono stati un trampolino di lancio in vista dei campionati iridati e degli Europei in programma ad agosto a Monaco di Baviera», conclude Raphaela Lukudo, premiata con le azzurre da Davide Tizzano, presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo, insieme a Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, che ospitera' la rassegna a tre cerchi nel 2026.

Dal podio il vincente quartetto italico ha lanciato inoltre il messaggio di prevenzione oncologica, mostrando la brochure del progetto Mediterranean Power-Mare Nostrum, sostenuto dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, presieduta dal professore Emmanuele Emanuele.