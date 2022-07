Pedana di bronzo. Esulta la napoletana Rebecca Gargano, protagonista alla 19esima edizione dei Giochi del Mediterraneo. Terzo gradino del podio ad Orano per l'aviere capo dell'Aeronautica Militare, che chiude la rassegna a tre cerchi alle spalle dell'algerina Saoussen Dlindah Boudiaf e della connazionale Chiara Mormile.

Percorso. Due vittorie nel girone, poi tocca all'algerina Kaouther Mohammed Belkbir cedere il passo (15-8). Ai quarti Gargano supera (15-12) la francese Charlotte Lembach (argento a Tokyo 2020). Stop in semifinale con la beniamina di casa Boudiaf (11-15).

«E' stata una gara bella e difficile. Sapevo che sarebbe stata complicata per la qualita' delle schermidrici presenti qui ad Orano», racconta la sciabolatrice classe 1996. «Il girone e' stato impegnativo e non e' iniziato nel migliore dei modi. In pedana e' stata una vera battaglia di resistenza», prosegue Rebecca, che si e' misurata con un ambiente infuocato. «Stimolante affrontare gli incontri con il caloroso pubblico locale», ammette la campionessa partenopea, gia' oro alle Universiadi 2019.

«Sono molto soddisfatta di aver concluso in questo modo la stagione sportiva e formulo i complimenti alle mie due compagne di squadra, Chiara Mormile ed Eloisa Passaro», asserisce Gargano.

Centre Mohammed Ben Ahmed. «Sala bellissima in stile Olimpiadi. Dedico il bronzo alla mia nuova famiglia Dauno Foggia e all'Aeronautica Militare», conclude Gargano, premiata da Davide Tizzano, presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo.