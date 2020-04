«Tra un anno sarò più forte e ancora più pronto per inseguire il mio sogno olimpico!». 25 anni ma già una grande maturità per Giovanni Abagnale, e non potrebbe essere altrimenti per un atleta che poco più che ragazzino, a 21 anni appena, nel 2016 conquistò sul due senza la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Rio 2016 con l'altro napoletano Marco Di Costanzo (Fiamme Oro). Oggi, sempre tra gli altri con il compagno di barca di quella splendida avventura brasiliana, Giovanni insegue la sua seconda Olimpiade, che tra un anno si terrà a Tokyo. La insegue nel quattro senza, specialità che ben conosce avendo vinto a livello assoluto un argento mondiale nel 2017, un oro e un bronzo europei (2017 e 2014) oltre a un titolo mondiale Under 23 (2014) e, da Junior, un argento iridato e un titolo europeo, entrambi nel 2013. Intanto si allena a Sabaudia «ma non vediamo l'ora di tornare in acqua».

Il gigante di Gragnano (un metro e 98 per quasi 100 chilogrammi di peso), ne ha fatta dunque di strada da quando nel 2010 iniziò con il canottaggio presso quella fucina di campioni che è il CN Stabia allenato allora dal maestro Antonio La Padula, per poi proseguire nella Marina Militare agli ordini di Giovanni Lepore. Una strada percorsa sempre con una simpatia contagiosa e con grande senso di responsabilità. Caratteristiche che non possono mancare in un ragazzo che cita come libro preferito “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry, e come film invece “La vita è bella” di Roberto Benigni.

l palmares però – ricapitolando il tutto: un bronzo olimpico, tre medaglie d’oro e due di argento ai Mondiali, quattro ori e un bronzo agli Europei, tre argenti in Coppa del Mondo e la bellezza di 23 titoli italiani – è quello di un canottiere famelico e ancora assetato di vittoria, come il suo sportivo simbolo, l’immenso cestista Michael Jordan. In questa quarantena avrà avuto modo di apprezzarne nuovamente le gesta nella lunga docu-fiction di Netflix, che siamo certi gli avrà dato nuovi spunti per puntare anche nel suo caso ancora più in alto. © RIPRODUZIONE RISERVATA